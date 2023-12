Bundesnetzagentur will Netzkosten fairer verteilen

Berlin: Die Bundesnetzagentur will die Mehrkosten für den Ausbau von erneuerbaren Energien gerechter verteilen. Die Behörde hat Eckpunkte für eine Reform der sogenannten Netzentgelte vorgelegt. Sie machen ein Viertel des Strompreises aus und sind dort besonders hoch, wo zum Beispiel neue Windparks oder großflächige Solaranlagen entstehen. Das ist vor allem im Norden und in ländlichen Regionen der Fall. Die Bundesnetzagentur will durchschnittliche Haushalte in solchen Regionen um bis zu 120 Euro im Jahr entlasten. Demgegenüber stünden Mehrkosten für alle Verbraucher von 8 Euro 40 im Jahr für einen Durchschnittshaushalt. Die Behörde will den Vorschlag jetzt zur Diskussion stellen. Die endgültige Regelung könnte im Januar 2025 in Kraft treten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 14:00 Uhr