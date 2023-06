Bundesnetzagentur will höheren Gewinn für Strom- und Gasnetzbetreiber

Meldungsarchiv - 07.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Düsseldorf: Die Bundesnetzagentur will den Strom- und Gasnetzbetreibern bessere Gewinnmöglichkeiten einräumen. Behördenpräsident Müller kündigte auf Twitter an, die Rendite für Investitionen in neue Anlagen zu erhöhen. So soll die Eigenkapitalverzinsung von rund 5 Prozent auf mehr als 7 Prozent steigen. Damit will Müller den Ausbau der Energienetze vorantreiben. Netzbetreiber wie E.ON fordern schon seit längerem höhere Renditen. Sie verweisen auf gestiegene Zinsen und die hohe Inflation. Die Kosten werden auf die Stromkunden umgelegt.

