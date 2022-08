Bundesnetzagentur verteidigt Gasumlage

Nachrichtenarchiv - 25.08.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, hat die Gasumlage verteidigt. In einem Interview betonte Müller, die Maßnahme sei zielgenauer als ihr Ruf. Nur ein kleiner Teil der Unternehmen werde zu Unrecht davon profitieren. Kritisch äußerte sich dagegen der FDP-Energieexperte Kruse. Er forderte Bundeswirtschaftsminister Habeck auf, die Gasumlage so schnell es geht nachzuschärfen, um unerwünschte Mitnahme-Effekte zu vermeiden. Ab Oktober sollen Gaskunden die Umlage von gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Das Geld soll Firmen entlasten, die wegen der gedrosselten Lieferungen aus Russland anderswo teuer Gas einkaufen müssen. So sollen Firmenpleiten und letztlich Lieferausfälle verhindert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.08.2022 09:15 Uhr