Bundesnetzagentur stoppt 23 Millionen verbotene Produkte

Österreich schnürt wegen hoher Energiekosten Entlastungspaket für Bürger

Wien: Weil die Energiekosten in Österreich so stark gestiegen sind, hat die Regierung Entlastungen für Bürger und Betriebe beschlossen. Wie Bundeskanzler Nehammer ankündigte, erhalten fast alle Haushalte eine Einmalzahlung von 150 Euro. Besonders bedürftige Menschen bekämen noch einmal 150 Euro dazu. Außerdem setze der österreichische Staat in diesem Jahr die Ökostrom-Pauschale aus. Damit werde ein Haushalt um etwa 100 Euro und ein durchschnittlicher Gewerbebetrieb um etwa 67.000 Euro entlastet. Insgesamt habe das Entlastungspaket ein Volumen von 1,7 Milliarden Euro. Die Kosten für Energie sind auch in Österreich in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Im Dezember waren die Energiekosten rund 24 Prozent höher als noch ein Jahr davor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.01.2022 13:15 Uhr