Bundesnetzagentur sieht Fortschritte bei Gasversorgung im Winter

Das Wetter: Am Abend teils klar, teils bewölkt, im Westen gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden teils klar, teils bewölkt; im Westen gebietsweise Regen, vor allem im westlichen Franken. In der Nacht besonders zum Norden hin Regen, Tiefsttemperaturen 12 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag viele Wolken und Regen. Am Sonntag trocken und mitunter länger sonnig, dabei etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2022 18:00 Uhr