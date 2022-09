Bundesnetzagentur setzt Geschäftsführer bei Rosneft-Gruppe ein

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesnetzagentur hat weitere Details zu ihrer geplanten Übernahme des Öl-Importeurs Rosneft Deutschland genannt. Demnach wurde der Jurist und Betriebswirt Christoph Morgen als Geschäftsführer eingesetzt. Er übernimmt auch die Leitung der RN Refining und Marketing GmbH. Nach Angaben der Netzagentur halten beide Firmen Anteile an deutschen Raffinerien, nämlich an Schwedt, Karlsruhe und Vohburg in Oberbayern. Der Hintergrund der Treuhandverwaltung: Deutschland will in Zukunft kein Öl mehr aus Russland importieren, das sieht aber das Geschäftsmodell von Rosneft vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 12:00 Uhr