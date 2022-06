Bundesnetzagentur ruft Bürger zum Energiesparen auf

Konservative verlieren zwei Nachwahlen in Großbritannien

London: Die konservativen Tories von Premierminister Johnson haben bei zwei Nachwahlen in Großbritannien ihre Sitze verloren. Sowohl im Wahlkreis Tiverton and Honiton im Südwesten als auch in Wakefield in Nordengland unterlagen die Kandidaten der Regierungspartei. In Tiverton and Honiton hatten die Tories seit mehr als 100 Jahren den Unterhausabgeordneten gestellt. Der Generalsekretär der Konservativen, Dowden, erklärte inzwischen seinen Rücktritt. Dowden sagte, jemand müsse die Verantwortung übernehmen. Auch Premier Johnson gerät durch die Wahlschlappe weiter unter Druck - er hatte sich erst vor wenigen Wochen einem Misstrauensvotum im Parlament stellen müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2022 08:00 Uhr