Bundesnetzagentur probt Ernstfall einer Gasmangellage in diesem Winter

Bonn: Die Bundesnetzagentur hat den Ernstfall einer Gasknappheit geprobt. Simuliert wurde eine Versorgungslage, bei der in Deutschland nicht mehr genügend Erdgas vorhanden ist. In so einem Fall muss die Behörde entscheiden, bei welchen Firmen der Gasverbrauch eingeschränkt wird. An der Übung nahmen das Bundeswirtschaftsministerium, mehrere Bundesländer und Netzbetreiber teil. Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, betonte, Deutschland sei für diesen Winter deutlich besser vorbereitet als im vergangenen Jahr. Die Speicher seien gut gefüllt. Man könne optimistisch sein, für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh. Probleme könnte es laut Müller bei einer sehr kalten Wetterlage geben - und wenn russische Gaslieferungen an die südosteuropäischen Staaten ausbleiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2023 14:00 Uhr