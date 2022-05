Bundesnetzagentur nennt Gasversorgung stabil

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der eingeschränkte Gas-Transit durch die Ukraine hat laut Bundesregierung zunächst keine Folgen für Deutschland. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, die Versorgungssicherheit sei weiter gewährleistet. Auch die Bundesnetzagentur spricht in ihrem aktuellen Lagebericht von einer stabilen Gasversorgung. Der verminderte Energiefluss über die Ukraine werde durch Mehrlieferungen über Norwegen und die Niederlande ausgeglichen. Der russische Konzern Gazprom teilte mit, dass im Vergleich zu gestern rund 25 Prozent weniger Gas in Richtung Westen geleitet wird. Zuvor hatte der ukrainische Netz-Betreiber den Transit im Osten des Landes gestoppt. Aufgrund der russischen Besatzung sei es unmöglich geworden, von dem Knotenpunkt Sochraniwka aus Gas an andere Verteilstationen weiterzuleiten, hieß es zur Begründung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 14:00 Uhr