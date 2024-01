Bundesnetzagentur meldet entspannte Gaslage in Deutschland

Berlin: Die Bundesnetzagentur sieht den Gasverbrauch in Deutschland in der Mitte der Heizperiode entspannt. Behördenpräsident Müller sagte der Funke-Mediengruppe, man rufe nicht dazu auf, kälter zu duschen oder die Heizung runterzudrehen. Das könne jeder Verbraucher für sich selbst entscheiden. Man müsse nicht jeden Raum so beheizen wie das Wohnzimmer, so Müller, aber man gefährde nicht die Gasversorgung, wenn man es tue. Der Agentur-Chef betonte jedoch, eine Gasheizung zu nutzen werde wegen der steigenden Mehrwertsteuer auf Gas und des höheren CO2-Preises teurer. Die Lage bei den Gasspeichern ist laut Müller entspannt, sie seien mit über 90 Prozent sehr gut gefüllt. Zwar werde 6 Prozent mehr Gas als im vorherigen Winter verbraucht, das seien aber immer noch gut 16 Prozent weniger als vor der Krise.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 02:00 Uhr