Bundesnetzagentur kündigte Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Windkraft-Regionen an

Berlin: Die Bundesnetzagentur will die Strompreise in Regionen mit viel Windenergie über die Netzengelte senken. Behördenchef Klaus Müller hat der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, dass bereits ein Gesetzentwurf vorliege, der der Bundesnetzagentur das Recht gebe, die Netzentgelte zu bestimmen. Sobald der Entwurf verabschiedet ist, wolle er einen entsprechenden Reformvorschlag machen, so der ehemalige Grünen-Politiker. Bislang würden Regionen, die besonders auf Windkraft setzen, finanziell besonders stark belastet, so Müller. Brandenburg und andere Bundesländer im Norden mit einer vergleichsweise hohen Windkraft-Produktion sehen sich benachteiligt, weil sie durch den notwendigen Netzausbau auch höhere Kosten als im Süden Deutschlands zahlen. Netzentgelte sind eine Art Porto für den Stromtransport.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 12:00 Uhr