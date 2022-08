Bundesnetzagentur fordert zum Energiesparen auf

Angriffe auf Gazastreifen und Raketenbeschuss auf Israel dauern an

Gaza-Stadt: Israel hat im Gazastreifen erneut Stellungen der militanten Palästinenserorganisation "Islamischer Dschihad" angegriffen. Ziele seien etwa Raketenwerfer gewesen, die kurz zuvor noch den Süden Israels beschossen haben. Außerdem sei in Gaza-Stadt ein Gebäude dem Erdboden gleichgemacht worden, in dem ein Mitglied der Organisation und 14 weitere Menschen gelebt haben sollen. Angeblich gab es vorher eine telefonische Warnung an die Anwohner, was von palästinensischer Seite aber bestritten wird. Im Westjordanland nahmen israelische Soldaten darüber hinaus 19 Mitglieder des "Islamischen Dschihads" fest. Ob es beim Beschuss des Südens von Israel Opfer gab, ist bislang nicht bekannt. Höhepunkt der neuen Welle der Gewalt war gestern ein israelischer Angriff, bei dem mindestens elf Menschen getötet worden waren. Begründet wurde er mit -so wörtlich - konkreten Drohungen seitens des "Islamischen Dschihads".

