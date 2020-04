Bundesnetzagentur droht Mobilfunkbetreibern mit Zwangsgeldern

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Die Bundesnetzagentur will die Mobilfunkbetreiber im Notfall mit Zwangsgeldern zum Ausbau des 4-G-Netzes zwingen. Wie der Chef der Regulierungsbehörde Homann sagte, will er in den nächsten Monaten nachprüfbare Verbesserungen sehen, die sicherstellen, dass die Auflagen bis zum Jahresende vollständig erfüllt werden. Ansonsten würden gegebenenfalls Zwangs- und Bußgelder verhängt. Nach den Vorgaben der Behörde sollten bis Ende des vergangenen Jahres 98 Prozent der deutschen Haushalte mit einer Download-Geschwindigkeit von mindestens 50 MBit pro Sekunde versorgt sein. Für Autobahnen und ICE-Strecken hatte die Netzagentur eine vollständige Abdeckung vorgegeben. Nach eigenen Messungen der Netzagentur kommt zum Beispiel die Telefonica lediglich auf eine Abdeckung von 80 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 18:00 Uhr