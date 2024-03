Bundesministerium verteidigt geplantes Demokratiefördergesetz

Berlin: Die Bundesregierung hält am geplanten Demokratiefördergesetz fest. Das Innenministerium hält es für - Zitat - "weiterhin dringend erforderlich, um die Zivilgesellschaft zu stärken und demokratische Initiativen überall in Deutschland zu stärken." Ministerin Faeser dringe darauf, dass der Bundestag es bald beschließe. Wie auch das Familienministerium wies es Bedenken des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zurück, dass das Thema nicht in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes falle. Mit Blick darauf hatten Politiker von FDP, Union und AfD das geplante Gesetz kritisiert. Unions-Fraktionsvize Lindholz sagte in der "Welt", man könne Demokratie nicht per Gesetz verordnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.03.2024 19:15 Uhr