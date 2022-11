Bundesministerinnen Schulze und Lemke erwarten Verlängerung der UN-Klimakonferenz

Nachrichtenarchiv - 18.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Scharm el Scheich: Die Bundesministerinnen Schulze und Lemke gehen davon aus, dass die Weltklimakonferenz in Ägypten in die Verlängerung geht. Die SPD-Politikerin Schulze sagte im BR, die Verhandlungen über Ausgleichszahlungen für Klimaschäden in armen Ländern dauerten noch an. Laut der Grünen-Politikerin Lemke stehen noch mehrere strittige Punkte auf der Tagesordnung. Gleichzeitig liegt aber wohl schon ein erster Entwurf für eine Abschlusserklärung auf dem Tisch. Darin werden die Länder mit unzureichenden Klimaschutzplänen aufgefordert, bis zur nächsten Konferenz im kommenden Jahr nachzubessern. Die Forderung, festzuschreiben, aus Öl und Gas auszusteigen, ist in dem Dokument nicht enthalten. Deutschland macht sich für das Ende aller fossilen Energien stark.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 12:00 Uhr