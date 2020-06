Bundesministerien planen Studie zu Rassismus bei der Polizei

Katholiken feiern Fronleichnam in Corona-Zeiten

München: In der Landeshauptstadt muss die traditionelle Fronleichnams-Prozession mit tausenden Gläubigen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Kardinal Marx wird nach dem Festgottesdienst in der Frauenkirche lediglich in einer kleinen Sakramentsprozession die Stadt segnen. Die Messe wird online übertragen - so wie auch der Gottesdienst in Bamberg mit Erzbischof Schick. In Würzburg zelebriert Weihbischof Boom die Messe im Freien auf dem Residenzplatz. Die Seeprozession am Staffelsee fällt aus. An Fronleichnam begeht die katholische Kirche das "Hochfest des Leibes und Blutes Christi". Dabei tragen die Gläubigen das Allerheiligste, den Leib Christi in Gestalt einer Hostie, in einer Monstranz durch die Straßen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 07:00 Uhr