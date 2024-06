Bundesministerien haben gut 30 Milliarden Euro aus 2023 übrig

Berlin: Trotz des Haushaltsstreits schieben die Bundesministerien mehr als 30 Milliarden Euro vor sich her. Es ist Geld, das im vergangenen Jahr nicht ausgegeben wurde, berichtet die "Augsburger Allgemeine". Sie beruft sich auf einen Bericht des Finanzministeriums, den die Unionsfraktion angefordert hatte. Demnach sind die sogenannten Ausgabenreste fast genauso groß wie 2022. Am meisten hat den Zahlen zufolge das Verkehrsministerium auf der hohen Kante - fast acht Milliarden Euro. Es folgen mit deutlichem Abstand die Ressorts für Arbeit und Soziales sowie Inneres. Ausgabenreste kommen zustande, wenn sich zum Beispiel Bauprojekte verzögern und Gelder nicht rechtzeitig abgerufen werden. Der Betrag verfällt nicht, sondern kann in das nächste Jahr mitgenommen werden.

