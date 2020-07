Bundesminister loben Ergebnisse des EU-Gipfels

Nachrichtenarchiv - 21.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ergebnisse des EU-Finanzgipfels haben in der deutschen Politik für überwiegend positive Reaktionen gesorgt. Bundesfinanzminister Scholz wertete die Einigung als Wendepunkt zu einem stärkeren Europa. Wirtschaftsminister Altmaier nannte die Beschlüsse eine gute Nachricht für Millionen Menschen in Deutschland und Europa. Sie sorgten dafür, dass Viele die Folgen der Pandemie besser überstehen könnten und ein Aufschwung schneller einsetze. Bayerns Ministerpräsident Söder schrieb bei Twitter, das neue Finanzpaket sei die entschlossene Antwort auf Corona. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich auf ein Finanzpaket in Höhe von insgesamt rund 1,8 Billionen Euro verständigt. Darin enthalten sind auch die 750 Milliarden Euro, die als Hilfen für besonders stark von der Corona-Pandemie betroffene Länder bereitgestellt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 12:00 Uhr