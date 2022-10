Bundesminister beraten über Cannabis-Legalisierung

Nachrichtenarchiv - 26.10.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Als weiteres Thema berät das Bundeskabinett auch über eine Legalisierung von Cannabis. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will der Ministerriege heute hierzu erste Eckpunkte vorlegen. Demnach könnten künftig der Erwerb und der Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum straffrei sein, und auch der Anbau könnte in begrenztem Umfang gestattet werden. Der Verkauf soll demnach nur über lizenzierte Fachgeschäfte und eventuell Apotheken möglich sein. Ziel ist vor allem, den Schwarzmarkt einzudämmen und den Jugend- und Gesundheitsschutz zu stärken. Zunächst muss aber gesichert sein, dass die EU nichts einzuwenden hat. Erst wenn darüber Klarheit herrscht, will Lauterbach einen Gesetzentwurf erarbeiten lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2022 09:45 Uhr