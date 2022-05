Bundesligisten Leverkusen und Gladbach siegen

Scholz lehnt Besuch in Kiew wegen Steinmeier-Absage ab

Berlin: Bundeskanzler Scholz will vorerst nicht in die Ukraine reisen. In der ZDF-Sendung "Was nun?" verwies der Kanzler auf die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier. Mit Blick auf seinen Besuch sagte er wörtlich: "Das steht der Sache im Weg". Scholz erklärte, Deutschland leiste der Ukraine viel militärische und finanzielle Hilfe. Da könne es nicht funktionieren, wenn man dann sagt, der Präsident dürfe aber nicht kommen. Scholz forderte in der Sendung außerdem Alt-Kanzler Schröder erneut dazu auf, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen niederzulegen.

