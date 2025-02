Bundesligisten Kiel und Bochum trennen sich 2:2

Zum Fußball: In der Bundesliga haben sich Kiel und Bochum 2 zu 2 unentschieden getrennt. In der zweiten Liga gewann Köln mit 1 zu 0 gegen Schalke. Karlsruhe unterlag Braunschweig mit 0 zu 2. Die Partie Hannover gegen Düsseldorf endete 1 zu 1 unentschieden. Und in der Bundesliga der Frauen haben die Spielerinnen des FC Bayern Hoffenheim auswärts mit 3:1 besiegt.

