Bundesligist Stuttgart schlägt Mainz 2:0

EU-Kommission lässt Astrazeneca-Impfstoff zu

Brüssel: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt in der Europäischen Union ein dritter Impfstoff zum Einsatz. Die EU-Kommission hat am Abend das Präparat von Astrazeneca zugelassen. Brüssel übernahm damit eine Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde in Amsterdam. Sie hatte sich dafür ausgesprochen, den Impfstoff bedingt zuzulassen - für alle ab 18 Jahren. Die EMA wies aber darauf hin, dass es noch nicht genügend Daten über die Effektivität des Produkts bei älteren Menschen gebe. Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut hatte vorher von der Verwendung des Präparats bei Menschen über 65 Jahre abgeraten. Bisher sind in der EU Produkte von Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen. Wann der von Astrazeneca geliefert wird, ist noch unklar. Seit Tagen gibt es darüber Streit zwischen EU-Kommission und dem Hersteller.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2021 22:00 Uhr