Bundesligist Stuttgart schlägt Bremen 1:0

Christen feiern zweites Osterfest unter Pandemie-Bedingungen

Landshut: Mit Präsenz-Gottesdiensten, aber unter strengen Hygiene-Auflagen haben die Christen in Deutschland das zweite Osterfest unter Corona-Bedingungen zelebriert. In den Kirchen waren nur wenige Besucher zugelassen. Für sie galt zudem teilweise Maskenpflicht, auf gemeinsamen Gesang wurde verzichtet. Die Bischöfe stellten das Thema Hoffnung in den Mittelpunkt ihrer Predigten. So sagte der Evangelische Landesbischof Bedford-Strohm in Landshut, viele Menschen hätten den Sterbenden im vergangenen Jahr nicht die Hand halten können. Der Tod habe aber nicht das letzte Wort. Papst Franziskus mahnte in seiner Osterbotschaft im Petersdom eine gerechte Verteilung der Impfstoffe weltweit an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2021 18:00 Uhr