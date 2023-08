Bundesligist Mönchengladbach unterliegt Leverkusen 0:3

Zum Fußball: Am zweiten Spieltag der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen 0:3 verloren. Bayer steht damit auf dem zweiten Tabellenplatz, hinter Union Berlin. In Darmstadt hatten die Berliner zuvor 4:1 gewonnen. Außerdem spielten: Bochum gegen Dortmund 1:1. Heidenheim gegen Hoffenheim 2:3 Köln gegen Wolfsburg 1:2 Freiburg gegen Bremen 1:0 In der zweiten Bundesliga hat am Abend der Hamburger SV bei Hannover 96 1:0 gewonnen. Greuther Fürth hatte am Nachmittag hoch verloren, mit 0:5 bei Hertha BSC.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 04:00 Uhr