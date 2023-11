Bundesligist Mönchengladbach besiegt Wolfsburg 4:0

Mönchengladbach: Im Freitagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga hat Mönchengladbach Wolfsburg mit 4:0 geschlagen. Gladbach ist damit in der Tabelle an Wolfsburg vorbeigezogen und steht nun auf dem neunten Rang. Im Spitzenspiel der zweiten Fußball-Bundesliga haben sich Tabellenführer St. Pauli und Hannover torlos getrennt. In der zweiten Partie des Abends verlor Schalke gegen den Aufsteiger Elversberg 1:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 23:00 Uhr