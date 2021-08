Bundesligist Mainz schlägt Leipzig 1:0

Deutschland bereitet Rettungsaktion für Deutsche in Afghanistan vor

Berlin: Nach dem Vormarsch der Taliban auf die afghanische Hauptstadt Kabul bereitet Deutschland eine großangelegte Rettungsaktion vor. Gedacht ist sie unter anderem für Mitarbeiter der deutschen Botschaft, Entwicklungshelfer und auch rund 300 afghanische Ortskräfte, die für Deutschland gearbeitet haben. Die Bundeswehr schickt mehrere Transportmaschinen in die afghanische Hauptstadt Kabul, Fallschirmjäger sollen die Rettungsaktion absichern. Bundeskanzlerin Merkel will noch am Abend die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag über die Lage in Afghanistan unterrichten. Deutschland und andere Länder haben ihre Botschaften in Kabul heute geschlossen und das Personal in den militärischen Teil des Flughafens verlegt. Die radikal-islamischen Taliban stehen kurz davor, die Macht am Hindukusch wieder an sich zu reißen. Die Regierung verhandelt mit den Islamisten nach eigenen Angaben über eine friedliche Machtübergabe. Präsident Ghani hat inzwischen das Land verlassen. Berichten zufolge gibt es in Kabul Panikkäufe und lange Schlangen vor den Banken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2021 18:00 Uhr