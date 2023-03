Nachrichtenarchiv - 05.03.2023 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leverkusen: In der Bundesliga hat Leverkusen Herta BSC mit 4:1 besiegt. Leverkusen klettert in der Tabelle damit auf Rang 9, Hertha steht weiter auf dem 14. Platz. In der Zweiten Liga hat die Spielvereinigung Greuther Fürth 1:1 gegen Hannover gespielt. Braunschweig und Bielefeld trennten sich 3:3, Karlsruhe gewann 2:0 in Rostock.

