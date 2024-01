Bundesligist Leverkusen gewinnt in Leipzig 3:2

Leipzig: Im Spitzenspiel des 18. Fußball-Bundesliga-Spieltags hat Bayer Leverkusen bei RB Leipzig mit 3:2 gewonnen und damit die Tabellenführung gefestigt. Der FC Bayern empfängt am Nachmittag Bremen, Augsburg ist bei Mönchengladbach zu Gast. In der zweite Liga gewann der Hamburger SV am Abend auf Schalke 2:0.

