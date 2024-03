Bundesligist Leipzig schlägt Köln deutlich

Köln: In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig in Köln 5:1 gewonnen. Die Leipziger stehen damit hinter Leverkusen, Bayern und Stuttgart auf Rang 4 in der Tabelle. Köln verharrt auf Platz 16. Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga hat Paderborn gepatzt. Die Ostwestfalen unterlagen Braunschweig mit 1:2. Düsseldorf konnte hingegen durch ein 4:0 in Osnabrück Boden gutmachen und steht nun auf Tabellenrang 3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 00:00 Uhr