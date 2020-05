Bundesligist Hertha BSC suspendiert Salomon Kalou

Nachrichtenarchiv - 04.05.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: In den Vereinen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sind zehn Spieler und Betreuer positiv auf Corona getestet worden. Das teilte der Liga-Verband DFL nach insgesamt mehr als 1.700 Untersuchungen mit. Die positiven Fälle wurden den jeweiligen Gesundheitsämtern gemeldet. Bisher sind vier Fälle beim Bundesligisten 1. FC Köln und ein Fall beim Zweitligisten Dynamo Dresden bekannt. Aus Sicht der DFL haben die Tests ihren Zweck erfüllt, für zusätzliche Sicherheit zu sorgen. Für Aufregung sorgte ein Internet-Video von Hertha-Profi Kalou, der Mitspieler in der Kabine per Handschlag begrüßte. Der Verein hat reagiert und Kalou mit sofortiger Wirkung suspendiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2020 19:00 Uhr