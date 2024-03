Bundesligist Freiburg siegt in Bochum

Zum Fußball: Freiburg hat sich in der Bundesliga mit 2:1 beim VfL Bochum durchgesetzt. Das Team von Trainer Streich steht damit in der Tabelle auf Rang acht. - In der zweiten Liga hat Greuther Fürth zu Hause 1:4 gegen Elversberg verloren. Das Kleeblatt hat damit drei Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 18:00 Uhr