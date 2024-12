Bundesligist Freiburg schlägt Wolfsburg 3:2

Freiburg: In der Fußball-Bundesliga hat Freiburg mit 3:2 gegen Wolfsburg gewonnen. Dadurch schiebt sich Freiburg in der Tabelle an Wolfsburg vorbei und steht zumindest vorübergehend auf Platz fünf. In der zweiten Liga hat Regensburg den nächsten Rückschlag kassiert. Der Tabellenletzte verlor am Abend in Karlsruhe mit 2:4. Hertha BSC wiederum unterlag Münster 1:2.

