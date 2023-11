Bundesligist Freiburg scheitert im DFB-Pokal - Dortmund steht im Achtelfinale

Freiburg: Im DFB-Pokal ist Bundesligist SC Freiburg in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Breisgauer unterlagen dem Zweitligisten Paderborn mit 1:3. Im Achtelfinale stehen Leverkusen nach einem 5:2 in Sandhausen und Dortmund durch ein 1:0 gegen Hoffenheim. Die Partie Kiel gegen Magdeburg ging in die Verlängerung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 20:00 Uhr