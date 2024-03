Bundesligist Frankfurt schlägt Hoffenheim

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Frankfurt einen weiteren Schritt in Richtung internationale Wettbewerbe gemacht. Die Hessen schlugen am Abend Hoffenheim mit 3:1 und stehen in der Tabelle auf Platz sechs. Zuvor hatte Bochum gegen Freiburg mit 1:2 verloren und verbleibt damit kurz vor der Abstiegszone. In der zweiten Liga verlor Fürth zu Hause gegen Elversberg mit 1:4 und hat nun drei Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. St. Pauli setzte sich mit 2:0 gegen Hertha BSC durch. Kaiserslautern schlug Osnabrück mit 3:2.

