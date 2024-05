Bundesligist Augsburg verliert gegen Stuttgart

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga hat Augsburg zuhause gegen Stuttgart 0 zu 1 verloren. Stuttgart rücken damit vorerst auf Platz zwei der Tabelle. - In der zweiten Liga ist Greuther Fürth in Magdeburg nicht über ein 0 zu 0 hinausgekommen.

