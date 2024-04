Bundesligist Augsburg verliert auswärts gegen Hoffenheim 1:3

Zum Fußball: Am 28. Spieltag der Bundesliga hat der FC Augsburg in Hoffenheim einen Rückschlag im Kampf um einen Europacup-Platz erlitten. Das Team von Trainer Jess Thorup verlor 1:3 gegen die Hoffenheimer. Der VfL Wolfsburg hat das Heimspiel gegen Mönchengladbach ebenfalls mit 1:3 verloren. Und in der zweiten Liga hat die Spielvereinigung Greuter Fürth bei Schlusslicht Osnabrück mit 0:2 verloren. Düsseldorf gewann gegen Braunschweig 2:0, Hannover und Schalke trennten sich 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 20:00 Uhr