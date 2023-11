Bundesligist Augsburg spielt unentschieden bei Union Berlin

Berlin: In der Fußball-Bundesliga ist Augsburg bei Union Berlin nicht über ein 1 zu 1 hinausgekommen. Leverkusen ist nach dem 3 zu 0 in Bremen wieder Tabellenführer. Außerdem spielten: Wolfsburg - Leipzig 2 zu 1, Freiburg - Darmstadt 1 zu 1 und Dortmund - Mönchengladbach 4:2. In der zweiten Bundesliga unterlag Rostock Sankt Pauli 2 zu 3. Elversberg gewann 4 zu 1 gegen Paderborn. Und Osnabrück verlor gegen Magdeburg 0 zu 2. Im Abendspiel schlug Düsseldorf Schalke 5:3.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 23:15 Uhr