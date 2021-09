Bundesligavereine können wieder mehr Tickets verkaufen

Nachrichtenarchiv - 30.09.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bremen: Am kommenden Bundesligawochenende werden wieder deutlich mehr Zuschauer in den Stadien sein. Zweitligist Werder Bremen kann morgen beim Spiel gegen Heidenheim alle 42.000 Plätze im Weserstadion besetzen. Die Zuschauer müssen allerdings die 2G-Regel einhalten. In Nordrhein-Westfalen dürfen die Clubs Tickets für alle Sitzplätze und die Hälfte der Stehplätze verkaufen. Für Borussia Dortmund bedeutet das, dass Eintrittskarten für 67.000 Zuschauer vergeben werden können. Aus organisatorischen Gründen wird der BVB beim Spiel übermorgen gegen Augsburg vorerst nur 11.000 zusätzliche Sitzplätze anbieten. Auch der 1. FC Köln kann morgen beim Spiel gegen Greuther Fürth deutlich mehr Plätze besetzen als bisher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 20:00 Uhr