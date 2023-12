Bundesliga: Stuttgart und Leverkusen spielen 1:1

Stuttgart: Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga haben sich der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen 1:1 getrennt. Der Spitzenreiter aus Leverkusen bleibt damit ungeschlagen in der Saison. In der zweiten Liga gewann der 1. FC Nürnberg in Elversberg 1:0. Düsseldorf verlor 0:1 gegen Kiel. Außerdem siegte Schalke in Rostock 2:0 - nachdem die Partie wegen Fankrawallen längere Zeit unterbrochen werden musste. Und beim Skisprung-Weltcup in Klingenthal hat Karl Geiger auch das zweite Springen gewonnen. Der Oberstdorfer verwies den Schweizer Gregor Deschwanden und Teamkollege Andreas Wellinger aus Ruhpolding auf die weiteren Podestplätze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 18:00 Uhr