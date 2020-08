Bundesliga startet mit Bayern gegen Schalke

Schwesig weist Drohungen von US-Senatoren im Streit um Nord Stream 2 zurück

Schwerin: Im Streit um die geplante Gaspipeline Nord Stream 2 hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig die Drohungen von US-Senatoren scharf zurückgewiesen. Die Regierungschefin erklärte, diese seien absolut inakzeptabel. Deutschland könne selbst entscheiden, woher und auf welchem Weg es seine Energie beziehe. Drei republikanische Senatoren hatten dem Hafen Sassnitz auf Rügen in einem Brief mit schweren Sanktionen gedroht, weil dort Stahlrohre für die Fertigstellung der Pipeline lagern. Dem Vorstand, leitenden Angestellten und Aktionären der Fährhafen Sassnitz GmbH soll die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt werden; außerdem werde jegliches Eigentum in den USA eingefroren. Die US-Regierung lehnt Nord Stream 2 ab und hat bereits Sanktionen gegen Firmen beschlossen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 16:00 Uhr