Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin enttäuscht in der Europa League

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Braga: In der Fußball-Europa League hat Union Berlin im zweiten Spiel die zweite Niederlage kassiert. Das Team verlor beim portugiesischen Erstligisten Braga 0:1. Der SC Freiburg feierte mit 3:0 beim griechischen Rekordmeister Piräus seinen zweiten Erfolg. In der Conference League siegte der 1. FC Köln mit 4:2 gegen Slovacko aus Tschechien. Und beim Eishockey hat am ersten Spieltag der neuen DEL-Saison der EHC München eine Niederlage kassiert. Bei den Kölner Haien verlor der Vize-Meister am Abend 3:6.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 05:00 Uhr