Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern verliert gegen Bochum

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga bleibt es beim Acht-Punkte-Vorsprung des FC Bayern auf Verfolger Leverkusen. Die Münchner haben überraschend zuhause eine 2:3-Niederlage gegen Abstiegskandidat Bochum erlitten. Sie hatten zwischenzeitlich mit 2:0 geführt. Gleichzeitig musste sich Leverkusen mit 0:2 Bremen geschlagen geben. Einen Sieg holte dagegen der FC Augsburg. Der Tabellenelfte setzte sich mit 1:0 in Dortmund durch. Die übrigen Ergebnisse: Wolfsburg - St. Pauli 1:1 Kiel - Stuttgart 2:2 Und in der zweiten Liga gab es ein Spiel mit bayerischer Beteiligung - Fürth und Magdeburg trennten sich 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 19:00 Uhr