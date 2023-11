Bundesliga-Partie zwischen Bremen und Frankfurt endet 2 zu 2

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga haben sich Bremen und Frankfurt unentschieden getrennt. Die Partie endete 2 zu 2. An der Tabellenspitze steht wieder Leverkusen. Die Mannschaft besiegte Union Berlin klar mit 4 zu 0. In der zweiten Liga besiegte Fürth Düsseldorf mit 1 zu 0, Magdeburg verlor gegen Rostock mit 1 zu 2, und Wiesbaden gewann gegen Kaiserslautern mit 2 zu 1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 19:30 Uhr