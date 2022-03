Bundesliga-Partie Augsburg gegen Mainz wird verlegt

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Das für Samstag geplante Bundesliga-Spiel des FC Augsburg gegen Mainz wird verschoben. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga am Abend mit. Zur Begründung hieß es, Mainz stehe corona-bedingt nicht die notwendige Anzahl an Spielern zur Verfügung. Im Mainzer Team gab es zuletzt 20 Corona-Fälle. Ein neuer Termin für die Partie steht laut DFL noch nicht fest.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 22:00 Uhr