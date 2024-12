Bundesliga: Mainz gewinnt gegen Hoffenheim

Mainz: In der ersten Fußball-Bundesliga hat Mainz 2 zu 0 gegen Hoffenheim gewonnen. In Liga zwei musste sich der 1. FC Nürnberg am Nachmittag mit einem Unentschieden begnügen. Gegen Fortuna Düsseldorf reichte es zuhause nur zu einem 2:2. Greuther Fürth spielte 1:1 beim SSV Ulm. Außerdem gewann der Hamburger SV 3:1 in Karlsruhe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 18:00 Uhr