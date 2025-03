Bundesliga: Leverkusen gewinnt in Frankfurt - Mainz siegt in Leipzig

Zum Fußball: In der Bundesliga gab es heute ausschließlich Auswärtssiege. Das Spitzenspiel gewann Meister Leverkusen am Abend in Frankfurt klar mit 4:1. Außerdem spielten Leipzig - Mainz 1:2, Bremen - Wolfsburg 1:2, Sankt Pauli - Dortmund 0:2, Heidenheim - Mönchengladbach 0:3 und Bochum - Hoffenheim 0:1. Das Abendspiel der zweiten Liga gewann Karlsruhe mit 1:0 gegen Köln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 23:00 Uhr