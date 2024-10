Bundesliga: Leipzig siegt in Heidenheim mit 1:0

Heidenheim: In der Fußballbundesliga hat Leipzig in Heidenheim mit 1:0 gewonnen. Damit übernehmen die Leipziger - zumindest vorübergehend - die Tabellenspitze. Allerdings kann der FC Bayern die Sachsen wieder verdrängen. Die Münchner spielen gerade in Frankfurt. Am späteren Abend stehen sich noch Stuttgart und Hoffenheim gegenüber. In der zweiten Liga trennten sich Magdeburg und Fürth 2:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2024 17:30 Uhr