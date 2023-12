Bundesliga: Leipzig nach 3:1-Sieg gegen Hoffenheim jetzt Tabellen-Dritter

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Leipzig gegen Hoffenheim mit 3:1 gewonnen und klettert damit auf Platz drei in der Tabelle. Der FC Augsburg und Borussia Dortmund haben sich 1:1 unentschieden getrennt, damit droht der BVB den Anschluss zur Spitzengruppe zu verlieren. Wolfsburg besiegte Darmstadt mit 1:0 und Heidenheim gewann gegen Mainz ebenfalls 1:0. Union Berlin rutscht durch eine 0:3-Niederlage in Bochum auf den Relegationsplatz. In der zweiten Liga verlor Nürnberg gegen den HSV mit 0:2. Die weiteren Ergebnisse: Magdeburg - Düsseldorf 2:3 - und Hertha BSC - Osnabrück 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2023 21:00 Uhr