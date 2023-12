Bundesliga: Köln und Mainz trennen sich 0:0

Köln: Der 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist mit einem torlosen Remis zu Ende gegangen - Köln und Mainz trennten sich 0:0. Zuvor war Tabellenführer Leverkusen in Stuttgart nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Beide Teams treffen auch im DFB-Pokal-Viertelfinale aufeinander, wie die Auslosung am Abend ergeben hat. Dann hat Leverkusen Heimrecht. Drittligist Saarbrücken spielt im Viertelfinale gegen Mönchengladbach, Hertha BSC gegen Kaiserslautern - und der FC St. Pauli empfängt Düsseldorf; die Fortuna hat ihr Zweitliga-Spiel heute gegen Kiel 0:1 verloren. Der 1. FC Nürnberg siegte in Elversberg 1:0. Außerdem gewann Schalke in Rostock 2:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 20:00 Uhr