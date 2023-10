Bundesliga: Köln besiegt Mönchengladbach mit 3:1

Köln: In der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach nach zwei Elfmetern mit 3 zu 1 gewonnen. Damit verlassen die Kölner das Tabellenende, dort steht nun Mainz. In der Zweiten Liga besiegte Nürnberg am Nachmittag Hertha BSC mit 3:1 und rückte auf Tabellenplatz neun vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 18:00 Uhr